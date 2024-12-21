إيهاب عبد العظيم يكشف عن أحدث أعماله الغنائية "يا باشا" للفنانة ماريتا الحلاني

كشف الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم عن أحدث أعماله الفنية، حيث تعاون مع الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني في أغنية جديدة تحمل عنوان "يا باشا"،من خلال مشاركته البرومو الرسمي للأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تعد هذه الأغنية إضافة مميزة لمسيرة ماريتا الفنية، التي تتميز بتقديم أعمال تجمع بين الأصالة والحداثة.

وأشار إيهاب عبد العظيم إلى أن "يا باشا" تحمل طابعًا مختلفًا يجمع بين الكلمات العاطفية البسيطة والإيقاعات المميزة التي تعكس أجواء شبابية مرحة. الأغنية من ألحان المبدع عمرو الشاذلي، الذي نجح في تقديم لحن مبتكر يعكس روح الأغنية ويجذب انتباه المستمعين منذ اللحظة الأولى.

تم توزيع الأغنية وإعداد المكساج والماستر بواسطة روى توما، التي أضفت لمسات فنية مميزة على العمل، بمشاركة الموزع فادي جيجي، المعروف بدقته في تقديم تفاصيل صوتية تضيف للأغنية عمقًا وإحساسًا فريدًا. كما تولت إخراج الفيديو كليب المخرجة المبدعة ليلى رموز، التي قدمت رؤية بصرية متميزة تناسب أجواء الأغنية وروحها.

تأتي أغنية "يا باشا" كجزء من جهود ماريتا الحلاني لتعزيز مكانتها في الساحة الفنية العربية، حيث أعربت عن حماسها الكبير لهذا التعاون الجديد، مؤكدة أن العمل يحمل طاقة إيجابية ستلامس قلوب الجمهور.

من المنتظر أن تُطرح الأغنية على جميع المنصات الرقمية قريبًا، وسط توقعات بأن تحقق نجاحًا كبيرًا وتتصدر قوائم الاستماع، خاصة بعد الترويج المكثف للأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.