لأول مرة ..زينة تشارك في الدراما التركية



كشفت الفنانة زينة عن تواجدها في الدراما التركية وذلك من خلال تصريحاتها مع برنامج et بالعربي .

تفاصيل شخصية زينة في المسلسل التركي

كما أشار لتفاصيل الشخصية التي ستظهر بها في المسلسل معلقة:"اتعرض عليا مسلسل تركي وقرأت الاسكريبت لكن هما بيعملوها بطريقة مختلفة يعني يكتبوا 5 حلقات وبعدين وانتي شغاله بيكتبوا بقيت الحلقات ولسه مخدتش قرار لكن هطلع فيه مصرية".



فيلم الدشاش



وتنتظر زينة طرح فيلم الدشاش في يناير وللفيلم من بطولة ‏كل من محمد سعد، ‏زينة، باسم سمرة، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، خالد الصاوي، نسرين أمين، ‏ومحمد فهيم، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز



آخر أعمال زينة



كان آخر أعمالها مسلسل العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى ابو سريع، نسرين أمين، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، لبنى ونس، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، محمد عادل، ومحمد محسن، وغيرهم، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.





أحداث مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.