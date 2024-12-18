لهذا السبب.. زينة تتصدر التريند

الفجر الفني
زينة
زينة

تصدر اسم الفنانة زينة تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة في برنامج ABtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، لتكشف العديد من أسرار حياتها الشخصية والأسرية.

أبرز تصريحات زينة

 

وقالت زينة إن اسمها الحقيقي وسام، والسبب في تسميتها بـ "زينة يرجع إلى المطرب عمرو دياب، مرادفة: "أنا غيرته عشان وسام اسم ولد، وعمرو دياب كان صديق مقرب وقالي سميه زينة لأن مراته اسمها زينة، وأنا كنت وما زلت بيج فان ليه وغيرته من ساعتها".


وأضافت زينة:" ولادي مش مفتقدين الاب لأن اللي مجربش حاجات معينة مش هيشعر بفقدها، بشوف أنه قوية عشان بسد خانة الأب والام لو رايحة مكان وقالولي لا متروحيش بسمع كلامهم عشان معنديش أغلى منهم".

آخر أعمال زينة

 

كان آخر أعمالها مسلسل العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي،  باسم سمرة، مصطفى ابو سريع، نسرين أمين، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، لبنى ونس، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، محمد عادل، ومحمد محسن، وغيرهم، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

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