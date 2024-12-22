جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري نجوم حفل ليلة رأس السنة 2025

الفجر الفني
بوابة الفجر

يستعد كل من جورج وسوف، نجوى كرم، ومروان خوري لإحياء حفل غنائي مشترك في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليلة رأس السنة. 

 

وسيقدم النجوم الثلاثة مجموعة من أجمل وأشهر أغانيهم التي يعشقها الجمهور، ضمن فعاليات الاحتفالات المميزة التي تُقام بهذه المناسبة في مختلف الدول.

 

جورج وسوف وأغنية جديدة باللهجة المصرية

 

أنهى سلطان الطرب جورج وسوف تسجيل أحدث أغانيه باللهجة المصرية داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية. الأغنية الجديدة تأتي بتعاون مصري بالكامل، بعد نجاحه السابق في أغنية "نجم عالي". ومن المقرر أن تُطرح الأغنية الجديدة قريبًا بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

 

وكان جورج وسوف قد طرح مؤخرًا أغنية "نجم عالي" باللهجة المصرية عبر قناته الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، وتم تصويرها كليب ظهرت فيه النجمة ديمة قندلفت.

 

نجوى كرم وأحدث إصداراتها

 

أما شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، فقد طرحت أغنية جديدة بعنوان "يلعن البعد"، وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد. الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر، وإخراج كرم نقولا كرم.

 

يتوقع أن يكون الحفل في أبوظبي مناسبة استثنائية تجمع عشاق الطرب الأصيل في ليلة مليئة بالمتعة والاحتفال.

جورج وسوف ليلة رأس السنة نجوى كرم

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