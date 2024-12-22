"كاش" أغنية جديدة يقدمها أبو الأنوار وأحمد سانتا، بالتعاون مع مروان

الفجر الفني
فريق عمل أغنية كاش
فريق عمل أغنية كاش

يستعد نجوم الغناء المصري أبو الأنوار وأحمد سانتا، بالتعاون مع المنتج مروان، لإطلاق أغنيتهم الجديدة "كاش"، التي تحمل رؤية فنية متطورة بها الكثير من التحديات في عالم الموسيقى.

قصة الأغنية 

 

 

حيث نشأت الأغنية من خلال تجربة إبداعية غير متوقعة لأبو الانوار وأحمد سانتا، حملت العديد من المفاجآت، خلال رحلتهم إلى المملكة العربية السعودية، بينما كانوا هناك للإستجمام والإسترخاء، فقد ألهمتهم محادثة مع صديقهم المخرج رائد المريش ومروان الذي شاركهم قصة تسجيل الأغنية في 12 ساعة فقط، وهذا التحدي أثار فضول أبو الأنوار وسانتا ومروان، فقرروا خوض التجربة وابتكار أغاني في وقت أقل.

 

 

وبعد لقاء عابر في منزل مروان، توجه الفريق بسرعة إلى الاستوديو في وقت متأخر من تلك الليلة، وما بدأ كجلسة استرخاء تحول إلى لحظة إبداعية، تم خلالها تجربة العديد من الإيقاعات الموسيقية، ليتم بعدها الإستقرار على إيقاع بديع، شعر وقتها الفنانان بالانسجام معه، وبدأت ملامح الأغنية تتضح، كانت عملية الكتابة والتسجيل سريعة وطبيعية، وبحلول بضع ساعات، اكتملت النسخة الأولى من أغنية "كاش".

 

 

وقد كشف أبو الأنوار عن سعادته بتقديم أغنية "كاش" التي تحمل طابع موسيقي متطور وانهم متحمسون بقوة لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة، متمنيًا ان تنال الأغنية إعجاب الجمهور، وان يحصد نسبة استماع ومشاهدة عالية.

 

 

في حين أكد أحمد سانتا انهم يقدمون أغنية "كاش" بمزاج عالي وتركيز بكل تفاصيل الجمل الموسيقية، حتى بلغت سقف طموحاتهم بالأداء، وانهم يقدمون هذا العمل هدية لجمهورهم، مع تمنياته ان يستمتع الجمهور بالأغنية التي حملت رؤية فنية عصرية، تبلورت في شكل حدث فني.

 

تفاصيل أغنية كاش

 

أغنية "كاش" تميزت بطابعها المرح المليء بالطاقة، مما يعكس الكيمياء الطبيعية والإبداع بين الفنانين، وشارك أبو الأنوار وسانتا مقطعًا من "كاش" على تيك توك يحتوي على الكلمات المرحة، ومع "كاش"، يواصل أبو الأنوار وأحمد سانتا ومروان تقديم طاقة جديدة وإبداع في موسيقاهم، ويتطلع المعجبون بفارغ الصبر إلى إصدار الأغنية.

 

أغنية كاش تفاصيل أغنية كاش فكرة أغنية كاش

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