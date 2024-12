أحمد زعيم ونوردو.. يحصلان على جائزة الأغنية العربية المتميزة في موريكس دور 2024

حصد النجوم أحمد زعيم، ومغني الراب التونسي نوردو، والنجم أحمد سعد، على جائزة موريكس الأغنية العربية المتميزة عن أغنية "يا عرّاف" خلال حفل الموريكس دور هذا العام، الذى أقيم أمس، في حفل حضره العديد من نجوم الفن في العالم العربي.. وقام الفنان أحمد زعيم والفنان التونسى نوردو، بعد استلامهما للجائزة، بغناء أغنية "يا عراف" وسط تصفيق لافت وإعجاب من جميع الحاضرين.

تفاصيل أغنية يا عراف



أغنية "يا عرّاف" من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى توما، وأخرج الكليب ياسين حسن، واستطاعت الأعنية تحقيق نجاحات كبيرة بعد وقت قليل من صدورها عام 2023، إذ تخطت الخمسين مليون مشاهدة على يوتيوب.

أعلنت جوائز حفل الموريكس دور لعام 2024 من العاصمة اللبنانية بيروت، واختارت اللجنة شعار "Heal the World with Art and Music – اشف جراح العالم بالفن والموسيقى" ليكون العنوان الرئيسي للدورة الـ 23، في وقت يشهد فيه العالم أزمات متفاقمة تؤثر على جميع جوانب الحياة.

أحدث أعمال أحمد زعيم



يذكر أن النجم أحمد زعيم طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "حب تانى" وحققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب والسوشيال ميديا، وهى من كلمات الشاعر محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وميكس وماستر خالد سند، وإخراج أحمد علاء الجندى، وإشراف وتنفيذ saro، وإنتاج el adevino.

ومن المعروف أن زعيم قدم أحدث ألحانه أغنية "ابتسمت" للفنانة شيرين عبد الوهاب فى ألبومها الأخير، وأغنية "حلالى" للفنانة إليسا، وأغنية "كل وعد" للفنان وائل جسار.