إنطلاق تصوير مسلسل "حسبة عمري"

انطلاق تصوير مسلسل "حسبة عمري"

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

روج المنتج هاني عبدالله لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "حسبة عمري"، حيث قام بنشر الصور الأولى من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، وعلق قائلًا:

"مسلسل حسبة عمري للمخرجة مي ممدوح العسل والمؤلف محمود عزت في مسلسل جديد وجاااامد بإذن الله بالتوفيق لكل كرو العمل".

منشور المنتج هاني عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك 

 

من جانبه يواصل صناع العمل تحضيراتهم للمسلسل استعدادًا للمنافسة في السباق الرمضاني لعام 2025، ومن المقرر أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم وأن يكون ضمن الأعمال الرمضانية البارزة المنافسة في موسم دراما رمضان.

من كواليس تصوير مسلسل حسبة عمري بطولة الفنانة روجينا 
من كواليس تصوير مسلسل حسبة عمري 

 

أبطال مسلسل حسبة عمري 

 

والمسلسل من تأليف محمود عزت، وفكرة وإخراج مي ممدوح، ويجمع نخبة من النجوم والنجمات إلى جانب روجينا، منهم عمرو عبد الجليل، علي الطيب، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، وغيرهم من النجوم.

 

تفاصيل مسلسل حسبة عمري 

 

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إنساني يعكس مواقف وتحديات مختلفة تواجه الشخصيات، مع التركيز على دراما مشوقة تعبر عن صراعات العصر، يعد هذا التعاون الأول بين روجينا والمخرجة مي ممدوح في الدراما التلفزيونية، مما يثير ترقبًا كبيرًا بين الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل وأبعاده الفنية.

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الأسبوع المقبل.. انطلاق تصوير مسلسل "حسبة عمري" لـ روجينا
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