قبل طرحها.. تعرف على تفاصيل أغنية "مبيتنسيش" لـ تامر حسني ورامي صبري

الفجر الفني
تامر حسني ورامي صبري
تامر حسني ورامي صبري

يستعد النجمان تامر حسني ورامي صبري لطرح أحدث أعمالهما الغنائية، والتي تحمِل أسم "مبيتنسيش"، خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

 

تفاصيل أغنية "مبيتنسيش"

 

أغنية "مبيتنسيش" من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن وتوزيع وماستر طارق توكي وتريات تامر غنيم والجيتار أحمد حسين.

 

تامر حسني يروج لأغنية "مبيتنسيش"

 

والجدير بالذكر أن النجم تامر حسني روج لأغنية "مبيتنسيش"، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال نشره جزء من كليب الأغنية، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

وأرفق به تعليقًا، قائلًا:""مبيتنسيش، قريبا.. كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، توزيع، مكس وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين".

 

منشور تامر حسني

 

 

آخر أعمال تامر حسني

 

طرح تامر حسني مؤخرًا أغنيته الجديدة “يا نهار أبيض”، التي لاقت استحسان الجمهور. الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أمين جمال، وماسترينغ علي فتح الله.


 

 

آخر أعمال رامي صبري

وطرح رامي صبري مؤخرًا اغنيه "يمكن خير" ضمن ألبوم معايا هتبدع، الذي ضم 8 أغاني هي: معايا هتبدع، لما بيوحشني،  يمكن خير، احنا في حتة تانية، إنت الأصل، بتفتكرني ساعات، حبينا، وفاكر نفسك هدية.

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