لهذا السبب... لميس الحديدي تتصدر تريند جوجل

خطفت الإعلامية لميس الحديدي الأضواء مجددًا، لكن هذه المرة من خلال عالم السينما، حيث كشفت عن كواليس مشاركتها في فيلم ضي الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي. وأكدت أن هذه التجربة كانت خطوة جديدة ومثيرة في مسيرتها المهنية.

ونشرت لميس عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام مقطع فيديو من لقاء جمعها بالإعلامية بوسي شلبي على هامش المهرجان، تحدثت فيه عن تفاصيل انضمامها للعمل السينمائي. وأوضحت قائلة: الفكرة جاءت من هيثم دبور وكريم الشناوي، حيث طلبا مني المشاركة في فيلم ضي، وكانت تلك دعوة مميزة لم أستطع رفضها.

وأضافت: قمنا بتصوير المشاهد خلال شهر رمضان الماضي، وكانت تجربة مليئة بالتحديات والإبداع. الفيلم يحمل رؤية سينمائية فريدة، وأعتقد أنه يعكس جانبًا مختلفًا من السينما التي نحتاجها بشدة في الفترة المقبلة؛ سينما إنسانية تعبر عن مشاعر البشر وتلامس القلوب.

وأشادت الحديدي بفريق العمل وأجواء التصوير، مؤكدة أن الفيلم يمثل نقلة نوعية في تقديم موضوعات عميقة ومؤثرة عبر الشاشة الكبيرة.

وقالت: كانت خطوة جريئة بالنسبة لي كمذيعة أن أخوض تجربة التمثيل، لكنني كنت واثقة من المشروع والفريق الذي عملت معه.

جدير بالذكر أن فيلم ضي من إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور، ويعالج قضايا إنسانية واجتماعية بأسلوب درامي حساس، مما جعله يحظى باهتمام واسع خلال عرضه الأول في المهرجان.

بهذا، تضيف لميس الحديدي فصلًا جديدًا لمسيرتها المهنية، حيث برزت كإعلامية بارزة على مدار سنوات، وها هي تخطو نحو عالم الفن بخطى ثابتة، لتثبت أن الإبداع لا يعرف حدودًا.