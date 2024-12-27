هكذا احتفلت جميلة عوض بعيد ميلاد أحمد حاتم

الفجر الفني
جميلة عوض وحاتم
جميلة عوض وحاتم

احتفلت الفنانة جميلة عوض بعيد ميلاد الفنان أحمد حاتم وذلك من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

 

 

كتبت جميلة عوض:' كل عام وأنت طيب".

 

تستعد الفنانة جميلة عوض لبدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية، والذي يعد أول عمل لها بعد زواجها مؤخرًا من المونتير أحمد حافظ.

 

ومسلسل «أفلاطوني» يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف وإخراج شريف الألفي، ويعد المسلسل أول عمل لجميلة بعد زواجها من المونتير أحمد حافظ خلال الفترة الماضية.

 

سبق، تعرضت الفنانة جميلة عوض لموقف محرج بسبب الفستان الذي ترتديه في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة، وحاولت جميلة ضبط ظهورها على السجادة الحمراء لكن فستانها الطويل جعلها تواجه صعوبة في ذلك، لتداعب جميلة عدسات الكاميرات، وقالت: "حسوا بيا متنزلوليش حاجة غلط".

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