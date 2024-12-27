محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "أنا البلد".. فيديو

الفجر الفني
محمد رمضان
محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه التي تحمل إسم "أنا البلد" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


تفاصيل أغنية "أنا البلد"

أغنية "أنا البلد"، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان كلوبيكس وتاج، وتوزيع كلوبيكس، ولم تُطرح الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية "أنا البلد"

و تقول كلمات أغنية ”أنا البلد”:

أنا حاطط عاللي حطوا عليك
ومزعل اللي مزعلك
كاسر عين اللي كسروا عينيك
ومشغل اللي مشغلك
بلعب باللي لاعبين بيك
جاي تنافس مين يالا ؟
أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك
وكبير كبيرك يبقى أنا


أنا البلد يابن البلد.. أساسي يا كمالة عدد
لما أجي تحسوا بهدد.. ولد.. أسد
جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم
لما أجي تحسوا بآلم.. علم.. هرم

انا مداين اللي بيداينوك
ومسلف اللي مسلفك
انا مضايقك اللي بيضايقوك
ومخوف اللي مخوفك
انا اسكت اللي يسكتوك
وبسمع اللي يسمعك
وبثبت اللي يثبتوك
وهو ده اللي بيوجعك


أنا البلد يابن البلد.. أساسي يا كمالة عدد
لما أجي تحسوا بهدد.. ولد.. أسد
جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم
لما أجي تحسوا بآلم.. علم.. هرم

أبرز تصريحات محمد رمضان أغنية أنا البلد لمحمد رمضان تفاصيل أغنية أنا البلد أغنية أنا البلد تتصدر التريند أحدث أعمال محمد رمضان في الدراما

مواد متعلقة

بطريقة طريفة.. عمرو سعد ينفي خلافه مع المخرج محمد سامي

مكافأة 5 مليون.. محمد رمضان يشوق جمهوره لأحدث أغانيه المقبلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

ضبط ٣٠٠ مخالفة لمركبات السرفيس لتقسيم الطريق والحصول علي تعريفة أعلى بالجيزة

نقيب الأطباء في إيطاليا: 70% من أسباب الصداع النصفي “وراثية”

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

خبير اقتصادي: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل

تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد

كأس مصر.. موعد إجراء قرعة دور قرعة دور الـ32 بمشاركة أندية الدوري الممتاز وغياب الأهلي

4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)