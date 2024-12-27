مسرحية "بلاي" تنطلق على مسرح الغد بالعجوزة الأحد المقبل

تستعد فرقة مسرح الغد بالعجوزة لافتتاح العرض المسرحي "بلاي" (PLAY) يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، حيث يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً، العرض من إنتاج مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح.

المسرحية من تأليف الكاتب د. سامح مهران، وإخراج د. محمد عبد الرحمن الشافعي، وتضم فريق عمل متكامل يشارك في تقديم رؤية فنية متقنة. يتولى تصميم الديكور والملابس دينا زهير، وتصميم الإضاءة عز حلمي، وتصميم الدعاية والمادة الفيلمية محمد فاضل القباني، مساعدا الإخراج مها مصطفى وطارق صلاح، مخرج منفذ سيادة نايل.

يشارك في بطولة العرض نخبة من الفنانين: جلال عثمان، علي كمالو، عبير الطوخي، نائل علي، أحمد نبيل، إيمان مسامح، ووليد الزرقاني.

يُقام العرض على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، بجوار مسرح البالون، بأسعار تذاكر تتراوح بين 37 و42 جنيهًا.