تفاصيل شخصية دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور رمضان 2025

الفجر الفني
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تشارك الفنانة دنيا سمير غانم في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان "عايشة الدور"، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

تفاصيل شخصية دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور

وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصية مُطلقة تمر بالعديد من المفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، والعمل مكون من 15 حلقة. 

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

يدور مسلسل عايشة الدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتواصل الشركة المنتجة له الترشيح والتعاقد مع النجوم المشاركين في البطولة، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

احدث اعمال دنيا سمير غانم 

ومن ناحية اخري، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد روكي الغلابة في إجازة العام الدراسي المقبل، وتجسد دنيا خلال أحداث الفيلم، شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

اخر اعمال دنيا سمير غانم

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مشاركتها في موسم دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل جت سليمة، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، شارك بجانب دنيا في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، مايان السيد، وسامي مغاوري، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أشرف عبدالباقي وأحمد فهمي، والعمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري وإنتاج محمد أحمد السبكي.

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