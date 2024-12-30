بعد طرح البرومو التشويقي.. مسلسل سراب تريند جوجل

الفجر الفني
مسلسل سراب
مسلسل سراب

تصدر اسم مسلسل سراب تريند محركات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد طرح البرومو التشويقي له حيث تستعد منصة "tod" لعرض المسلسل، أحدث أعمالها الأصلية خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل، وقد أطلقت منذ أيام الصفحات الرسمية للمنصة البرومو والبوستر التشويقي للعمل. 

 

 

مسلسل سراب 

 

 

تفاصيل مسلسل سراب: 

 

مسلسل "سراب" مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، وهو مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity

تنطلق الأحداث من واقعة اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات بشكل مفاجئ، مما يدخل والداه في حالة من الصدمة واليأس.

يعود الطفل سالمًا، لكن الغموض يبقى حول ما حدث. التحقيق يكشف علاقات معقدة وأسرارًا دفينة، مما يجعل الجميع يواجهون صراعات أخلاقية ومفاجآت غير متوقعة.

 

 

فريق عمل مسلسل سراب: 

 

يقوم ببطولة مسلسل "سراب" النجم الكبير خالد النبوي، ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن بينهم يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وتولت شركة “ S Productions” تنفيذ أنتاج العمل.

 

 

آخر أعمال خالد النبوي: 

 

وجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد،عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

 

 

يأتي فيلم “أهل الكهف” ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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