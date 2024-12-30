في هذا الموعد.. عرض مسلسل "صفحة بيضا" لـ حنان مطاوع على قناة dmc

تنتظر الفنانة حنان مطاوع طرح أحدث أعمالها الدرامية، والتي تحمل اسم "صفحة بيضا"، على شاشة قناة "dmc”، خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتحديد في الأسبوع الثاني من شهر يناير 2025.

حنان مطاوع

أبطال وصناع مسلسل "صفحة بيضا"





ويضم مسلسل صفحة بيضا بطولة كلا من: حنان مطاوع، مها نصار، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، حسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.



أحداث مسلسل "صفحة بيضا"

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي درامي وتشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لإتهامات تجبرها علي الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها امام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.