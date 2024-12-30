قفزة نحو مستقبل رقمي.. قناة أقرأ تنتقل من البث الفضائي إلى الرقمي في مطلع عام 2025

بعد ما يزيد عن ستة وعشرين عامًا من إطلاقها على يد الشيخ صالح كامل رحمه الله، واستجابة للتطورات المتسارعة في صناعة الإعلام الرقمي، وحرصا على مواكبة التوجهات الحديثة في نشر المعرفة، وإثراء المحتوى، فسوف تواكب قناة اقرأ هذا التحول لتصبح قناة رقمية بالكامل ثبت عبر وسائل الاعلام الجديد بدءا من مطلع العام 2025، حيث أعلنت على قناتها الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي عن انتقالها الكامل إلى البث المباشر على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني ومنصتها على يوتيوب، لتقديم برامج تتميز بالقراء والتنوع وتغطي المواضيع الهادفة للمجتمعات حول العالم.

ومنذ أنطلاقتها، تحظى قناة اقرأ بمكانة خاصة في نفوس متابعيها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والعالم العربي عموما، حيث تجاوز عدد مشتركيها على منصة يوتيوب 2 مليون مشترك، وحققت أكثر من 200 مليون مشاهدة لأكثر من 19 ألف فيديو تم بنها، هذه الأرقام الضخمة على منصة واحدة تؤكد نجاح القناة في تقديم محتوى عالي الجودة يلبي احتياجات جمهور واسع من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت القناة أن هذا القرار يأتي استكمالا لإرث مؤسسها الشيخ صالح كامل - رحمه الله - في نشر الإسلام الوسطي الصحيح، وتماشيا مع رؤية السعودية 2030 في ضرورة العناية باللغة العربية بوصفها جزء أساسيا من مكونات الهوية الوطنية السعودية، كما يساهم هذا التحول في تحقيق أحد الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية في إحياء اللغة العربية ونشرها بإثراء المحتوى الرقمي العربي.

ولتحقيق الاستفادة المثلى، فقد تم حصر وجمع مواد قناة اقرأ من مختلف مراكز البت، وتقوم فرق تحريرية وفنية بتنظيم وتجهيز مكتبة رقمية شاملة من خلال مراجعة وتصنيف كافة المواد والعمل على رفع جودتها لتلبي المعايير الفنية للبث عالي الجودة، حتى يستمتع الجمهور بتجربة مشاهدة حديثة للقناة التي اعتادوا على مشاهدتها لما يزيد عن ربع قرن من الزمان، وهو ما سوف يساهم في اكتساب شرائح جديدة من الجمهور الأصغر سنا ووصول رسالتها إلى شرائح أوسع من المتابعين حول العالم.

ويشار إلى أن قناة اقرأ انطلقت في العام 1998 برؤية الشيخ صالح كامل رحمه الله باستثمار وسائل الإعلام في نشر الإسلام الوسطي الصحيح، حيث تم انتاج وبث ما يزيد عن 27 ألف ساعة من المحتوى الهادف لتدعيم القيم الإسلامية والإنسانية ويغطى الجوانب الاجتماعية والتنموية والترفيهية التي تحتاج لها الأسرة حول العالم بأسلوب قيمي وطرح متزن يلتزم بالمبادئ المهنية.