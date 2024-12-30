أشرف زكى يعتذر عن عدم حضور جنازة أحمد عدوية لسفره للعمرة

أوضح الدكتور أشرف زكي أن غيابه عن جنازة الفنان الكبير أحمد عدوية، أسطورة الأغنية الشعبية، كان بسبب تواجده خارج البلاد لأداء العمرة، وعبر عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، مشيرًا إلى أن الراحل كان صديقًا مقربًا وفنانًا مميزًا من نوعه.

الدكتور أشرف ذكي

أحمد عدوية يعد واحدًا من أبرز رموز الأغنية الشعبية في مصر، استطاع بصوته المميز وألحانه البسيطة التي تمس القلوب أن يعبر عن روح الشارع المصري، حيث ترك بصمة لا تُنسى بأغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي جسدت فترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. عدوية لم يكن مجرد مطرب، بل ظاهرة فنية متفردة جمعت بين العفوية والإبداع، ليترك إرثًا فنيًا خالدًا يحيا في وجدان الأجيال.

أعلن المطرب محمد عدوية، أمس الأحد، عن وفاة والده الفنان الكبير أحمد عدوية بعد معاناة مع المرض. ونعاه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث كتب: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب..جابر الخواطر".



أبرز أعمال أحمد عدوية

وتميز عدوية بأعمال خالدة لا تزال محفورة في وجدان الجمهور، مثل “زحمة يا دنيا زحمة”، “السح الدح امبو”، و“بنت السلطان”، هذه الأغاني شكّلت علامة فارقة في مسيرته، ورسّخت مكانته كواحد من روّاد الأغنية الشعبية في العالم العربي.