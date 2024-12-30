منصات التواصل الاجتماعي تتحول لسرادقات عزاء بعد رحيل احمد عدوية

سيطرت حالة من الحزن الشديد على نجوم الوسط الفني، بعد رحيل الفنان احمد عدوية، مساء أمس الاحد الموافق 29 ديسمبر، ومنذ إعلان خبر الوفاة وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء من قبل نجوم الوسط الفني، حزنًا على رحيل المطرب الشعبي.

ماجدة خير الله تنعي احمد عدوية

حرصت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على رثاء الفنان الراحل أحمد عدوية، من خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وكتبت:" الموت نهاية كل حي، لكن فيه ناس بتترك اثرا طيبا،لايغيب، وعدويه كان رمزا للغناء الشعبي، البسيط والجميل، حاربته بعنف كل وسائل الاعلام الرسميه، وتعقبت فنه في السبعينيات،ومع ذلك حقق شهره لم يصل اليها عشرات ممن ساندتهم ودعمتهم نفس الاجهزه، عدويه صناعة الجماهير العريضه في مصر والعالم العربي، لم يستغل مأساته ليحقق ثروه أو مزيد من الشهره، ولم يستدر العطف، ولكنه نال المزيد من الاعجاب، عدويه نموذج جميل لفنان بسيط بلا ادعاء لم يتباهي يوما بعدد سياراته أو مغامراته أو زيجاته، سوف نتحسر علي ايامه ونحن نتابع الآفات التي ملات حياتنا تحت زعم انهم يمثلون الفن الشعبي، رحل عدويه تاركا خيره من الاغاني المبهجه وقصة حياه مليئه بالكفاح والتحديات يمكن ان تصبح دليلا لاجيال قادمه من مطربي الفن الشعبي".

تركي اَل شيخ ينعي احمد عدوية

ونعي تركي اَل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، أحمد عدوية ونشر صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلاَ:«‏إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي في وفاة الفنان الجميل والطيب أحمد عدوية، تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».

إسعاد يونس تنعي أحمد عدوية

ونعت الإعلامية إسعاد يونس الفنان أحمد عدوية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتبت:وداعًا صديقي وحبيبي أحمد عدوية، ربنا يسعد روحك في الجنة وينعم علينا وعلى جميع أفراد الأسرة بالصبر والقبول.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

حكيم ينعي احمد عدوية

نعى المطرب الشعبي حكيم، الفنان أحمد عدوية، عبر حسابه علي "فيسبوك": "الله يرحمك ويغفرلك ياللي كنت السبب في حبي للغنى، اتربيت على سماع اغانيك وجمال صوتك وحلاوة وبساطة أدائك، مع السلامة يا عم أحمد عدويه عمي وعم الشغلانة كلها، البقاء لله ادعوا له بالرحمة".

محمد رمضان ينعي احمد عدوية

نعي محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، احمد عدوية من خلال بعض الصور من كواليس الفيديو كليب الغنائي الذي جمعهم سويا قبل ذلك، كما ظهر في إحدى الصور وهو يقبل رأسه، في إشارة منه لتقديره الكبير له، وعلق: "خالص التعازي في أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أحبابه".