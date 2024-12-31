فيلم "الهنا اللى أنا فيه" يتصدر شباك التذاكر

الفجر الفني
فيلم الهنا اللى أنا
فيلم الهنا اللى أنا فيه

 

 

 

 

 

 

يتصدر فيلم الهنا اللى أنا فيه للنجم كريم محمود عبدالعزيز إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية المختلفة، بلغت 1،222،655 جنيهًا، الفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، وحاتم صلاح.

 

 

جاء في المركز الثاني فيلم "بضع ساعات في يوم ما" محققًا 1،155،667 جنيهًا، وهو من بطولة هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، محمد سلام، أحمد السعدني، محمد الشرنوبي، ومايان السيد.

 

 

احتل فيلم "الحريفة 2" المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 1،010،181 جنيهًا، ويشارك في بطولته نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، وخالد الذهبي.

 

 

تفاصيل فيلم "الهنا اللى أنا فيه": 

 

تدور أحداث فيلم "الهنا اللى انا فيه" حول شخصية أحمد الذي تطلب منه زوجته الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.

 

 

أبطال فيلم “الهنا اللى انا فيه”

 

ويشارك في بطولة فيلم "الهنا اللى انا فيه" حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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