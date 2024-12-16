كريم محمود عبد العزيز للفجر الفني: "الهنا اللي أنا فيه هيعجب النساء وسعيد بتكريم الدولة لوالدتي"

تحدث الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن تجربة فيلمه الجديد «الهنا اللي أنا فيه»، الذي عُرض في إحدى سينمات زايد، وشاركها البطولة دينا الشربيني وياسمين رئيس.

وقال كريم محمود عبد العزيز للفجر الفني: " فكرة فيلم الهنا اللي أنا فيه مختلفة ومجنونة بالنسبة للستات، لأن الفكرة هتكون على مزاجهم، واحنا مقدمينها بطريقة جديده ومختلفه".

وأضاف كريم محمود عبد العزيز: "أنا بكتفي بالأغاني الخاصة بالأفلام وأنا مركز في التمثيل فقط، وهناك افلام لوالدي لا يمكن تقديمها مرة أخرى، ولكن ممكن أعيد فيلم البنات عاوزه إيه".

واستكمل كريم:" سعيد بتكريم الدولة لوالدي وإطلاق اسمه على محور للدولة، وفرحانه إنه سايب اثر جميل في الجمهور والدولة".

ويذكر أن العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي انا فيه كان مساء، امس في احدي سينمات زايد، وحضر العرض ابطال الفيلم وبعض من نجوم الفن منهم: ايتن عامر ومحمد مهران وألفت عمر ومحمد محمود عبدالعزيز وغيرهم.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويتناول فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وكشف الإعلان عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.