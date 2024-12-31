أحمد والي يشوّق الجمهور لمسلسل "إقامة جبرية"

أحمد والي يشوّق الجمهور لمسلسل "إقامة جبرية"

الفجر الفني
أحمد والي
أحمد والي

يخوض الفنان أحمد والي تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يأتي بعنوان "إقامة جبرية" الذي من المقرر عرضه في مقتبل شهر يناير المقبل لعام 2025، حيث يقدم ضمن أحداث العمل شخصية "عصام".

 

الفنان أحمد والي 

من جانبه حرص الفنان أحمد والي على تشويق جمهوره لدوره في مسلسل "إقامة جبرية" عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

 

منشور أحمد والي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 

 

نشر أحمد والي البوستر الشخصي للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلّق قائلًا:
"تتوقعوا شخصية عصام هتكون واضحة ولا غامضة ووراها أسرار استنوا مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات Watch it الأصلية يعرض حصريا ابتداءا من 8 يناير"، مما أثار حماس الجمهور في التعليقات.

 

منشور الفنان أحمد والي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 


أبطال وصناع مسلسل إقامة جبرية 

 

جدير بالذكر أن مسلسل إقامة جبرية يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، ومن المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.

البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل إقامة جبرية 
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