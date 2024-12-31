تعرف على إيرادات أمس لفيلم الهنا اللي أنا فيه

تعرف على إيرادات أمس لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

الفجر الفني
بوابة الفجر

يتنافس في دور العرض السينمائي هذا الموسم الشتوي مجموعة من الأفلام المميزة، أبرزها: الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، بضع ساعات في يوم ما، ومين يصدق، ويستعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية أبرز الإيرادات الخاصة بفيلم الهنا اللي أنا فيه.

 


إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه


من جانبه حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه أمس في شباك التذاكر إيرادات بلغت 1،222،655 جنيه في شباك التذاكر.


طاقم عمل فيلم الهنا اللي أنا فيه


الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته كل من كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومريم الجندي، بالإضافة إلى الطفلة دالا حربي.

 

 

أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يروي قصة الدكتور أحمد، الذي يعتني بتقديم نصائح لاتباع أسلوب حياة صحي وسعادة زوجية من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من تقديمه حلولًا مثالية لمشاكل الآخرين، إلا أنه يواجه صعوبة في حل مشكلاته الخاصة مع زوجته، ثم تتطور الأحداث عندما تفاجئه زوجته بعرض مفاجئ، إذ تقترح عليه أن يتزوج من صديقتها المقربة، مما يدفعه للتفكير في حياته الشخصية ويكشف التناقض بين نصائحه وحياته الواقعية.

 

 

الفيلم يقدم رؤية كوميدية إنسانية تجمع بين الحب، التحديات الأسرية، والمفاجآت التي تكشف عن عمق العلاقات والتجارب الشخصية.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات فيلم الهنا اللى أنا فيه

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