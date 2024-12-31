WATCH IT تكشف عن تفاصيل دور عايدة رياض في "إقامة جبرية"

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت منصة WATCH IT، عن تفاصيل شخصية الفنانة عايدة رياض في مسلسلها الجديد "إقامة جبرية"، الذي ينطلق عرضه حصريًا على المنصة يوم 8 يناير المقبل.

 

ونشرت المنصة البوستر التشويقي لشخصية عايدة رياض، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "فاطمة شايلة الهم لكن مش زي أي أم.. استنوا مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات WATCH IT الأصلية".

 

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”


والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”


وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.

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