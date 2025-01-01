لهذا السبب.. شيماء سيف تتصدر التريند

تصدرت الفنانة شيماء سيف، محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها بإطلالة جذابة ظهر فيها مدي إنقاص وزنها وحفاظها علي رشاقتها.

سبب تصدر شيماء سيف التريند

شاركت شيماء سيف جمهورها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، بصورة جديدة، ظهرت مرتدية فستانا تايجر ونسقت معه حزاما على الخصر باللون الأسود، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

شيماء سيف تحقق أمنية إحدي معجبيها

وحققت الفنانة شيماء سيف أمنية لإحدى معجبيها، إذ ظهرت مع إحدى معجبيها خلال فيديو وقالت خلال الفيديو، «كان نفسي أشوفك بقالي سنين والسنة دي هبدأها بعد ماحققتي ليا أمنية كنت أتمناها من سنوات»، وعلقت على الفيديو قائلة: «2024 حققت ليا شيء كنت أتمناه من زمان أني أشوف شوشو القلب»، وردت شيماء سيف على الفيديو عبر حسابها الشخصي «إنستجرام» قائلة: «حبيتي».

آخر أعمال الفنانة شيماء سيف

وكان اخر اعمال شيماء سيف هو مشاركتها في موسم رمضان الماضي، بعد مشاركتها في مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وبطولة نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.

شيماء سيف تفقد وزنها

ويذكر ان شيماء سيف قد فقدت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما أجرت عملية تكميم، وبدت أنحف مقارنة بآخر ظهور لها، وانهالت عليها تعليقات الجمهور، معتبرين أنَّ فقدانها للوزن من أبرز إنجازاتها في عام 2024.