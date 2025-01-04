بدء عزاء شقيقة أحمد بدير في حدايق القبة

رحلت عن عالمنا شقيقة الفنان أحمد بدير، صباح اليوم السبت 4 يناير 2025، وتم تشييع الجثمان مثواه الأخير بمقابر العائلة بمنطقة الدويقة عقب صلاة الظهر.

أحمد بدير يستقبل عزاء شقيقته

وبدأ منذ قليل عزاء شقيقة أحمد بدير بمنطقة حدائق القبة، وظهرت ملامح الحزن على ملامح الفنان أثناء تلقيه واجب العزاء، الذي يقتصر على الأسرة فقط.

وفاة شقيقة أحمد بدير

سبق، أعلن الفنان منير مكرم، وفاة شقيقة أحمد بدير، خلال منشور عبر موقع فيسبوك، وكتب: «التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله».

سارة أحمد بدير تنعى عمتها

ومن جانبه، نعت سارة ابنة أحمد بدير عمتها من خلال منشور عبر موقع فيسبوك، وكتبت: "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم، توفت إلى رحمه الله عمتي الغاليه العزيزه عزه بدير رضوان".

وأضافت سارة أحمد بدير: "اللهُم إجعلها في أعلى مراتب النعيم واجعلها ممن أحببت لقائهم فأخذتهم إلى جِوارك واجعل قبرها أحن وأوسع من الأرض وما رحبت واجعل مرضها شفيعا لها يوم القيامه آمين يارب العالمين، نسألكم الدعاء".

آخر أعمال أحمد بدير

وكان آخر أعمال أحمد بدير هو مشاركته في مسلسل «نقطة سودة» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.