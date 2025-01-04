بالصور.. مظاهرة في حب "الدشاش" بسينمات ٦ أكتوبر بعد تربعه علي عرش الإيرادات

الفجر الفني
الدشاش
الدشاش

واصل النجم محمد سعد متابعته لنجاحات أحدث أعماله السينمائية "الدشاش"،  وذلك تحت عنوان مظاهرة  في حب الدشاش وجمهوره يرحبون به وسط اجواء من الاحتفالات والاشادات به، وذلك بعد تربعه علي عرش الإيرادات بمصر حيث حضر مجموعة من العروض داخل عدد من سينمات مدينة ٦ أكتوبر، وحظي بترحيب حار من الجمهور، الذي حرص على التقاط صور تذكارية معه بعد انتهاء عروض الفيلم.

 

وقد حضر إلى السينمات برفقه منتج العمل محمد رشيدي وشقيقه المشرف عالإنتاج أحمد رشيدي ونجله وعدد من فريق العمل وذلك وسط استقبال جماهيري كبير احتفالا بنجاح فيلمه "الدشاش" والنقاط الصور التذكارية والسيلفي.
 

أبطال الدشاش 


"الدشاش" بطوله كل من محمد سعد وباسم سمره، وزينة وخالد الصاوي، ونسرين امين، ونسرين طافش، ومريم الجندي، ورشوان توفيق، وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن، وإخراج سامح عبد العزيز ويتم عرضه الان بجميع دور العرض السينمائية بمصر و٩ يناير بجميع الدول العربية.

الدشاش أحدث أعمال الفنانة زينة محمد سعد

مواد متعلقة

"الدشاش" يحقق نجاحًا كبيرًا في أيام عرضه الأولى

فيلم "الدشاش" يتفوق على جميع الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم رأس السنة

لليوم الثانى على التوالى فيلم الدشاش يتصدر محركات البحث
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

حقيقة توقيع أكرم توفيق مع الشمال القطري.. وموقف الأهلي من تجديد عقده

طاقم حكام مباراة مودرن سبورت والشمس في الكأس

رئيس بلوزداد: أتمنى تأهل الأهلي معنا.. وهذه حقيقة مفاوضاته مع مزيان

طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري وتيم اف سي في كأس مصر

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي