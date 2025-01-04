بالصور.. مظاهرة في حب "الدشاش" بسينمات ٦ أكتوبر بعد تربعه علي عرش الإيرادات

واصل النجم محمد سعد متابعته لنجاحات أحدث أعماله السينمائية "الدشاش"، وذلك تحت عنوان مظاهرة في حب الدشاش وجمهوره يرحبون به وسط اجواء من الاحتفالات والاشادات به، وذلك بعد تربعه علي عرش الإيرادات بمصر حيث حضر مجموعة من العروض داخل عدد من سينمات مدينة ٦ أكتوبر، وحظي بترحيب حار من الجمهور، الذي حرص على التقاط صور تذكارية معه بعد انتهاء عروض الفيلم.

وقد حضر إلى السينمات برفقه منتج العمل محمد رشيدي وشقيقه المشرف عالإنتاج أحمد رشيدي ونجله وعدد من فريق العمل وذلك وسط استقبال جماهيري كبير احتفالا بنجاح فيلمه "الدشاش" والنقاط الصور التذكارية والسيلفي.



أبطال الدشاش



"الدشاش" بطوله كل من محمد سعد وباسم سمره، وزينة وخالد الصاوي، ونسرين امين، ونسرين طافش، ومريم الجندي، ورشوان توفيق، وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن، وإخراج سامح عبد العزيز ويتم عرضه الان بجميع دور العرض السينمائية بمصر و٩ يناير بجميع الدول العربية.