"المتحدة" تعلن عن انتهاء الموسم الأول من مسلسل "ساعته وتاريخه"

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتهاء الموسم الأول من مسلسل “ساعته وتاريخه”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، مشيدة بالمواهب الجديدة الشابة التي قدّمها المسلسل.

 

وقالت الشركة المتحدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “مع انتهاء الموسم الأول من «ساعته وتاريخه»، استطاع المسلسل تحقيق ملايين المشاهدات وتصدر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع جوجل لمدة خمسة أسابيع متواصلة”.


وتابعت:"المسلسل يحكي قصصًا حقيقية من ملفات المحاكم المصرية، وساهم في إلقاء الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تهدد المجتمع، مثل الدارك ويب، والابتزاز الإلكتروني، والتنقيب غير الشرعي عن الآثار، والتحرش الجنسي، والإدمان، والعنف الأسري، وكيف يمكن لهذه المشاكل أن تدمر حياة أسر كاملة".

 

وأضافت:"المسلسل قدّم عددا من المواهب الجديدة في التمثيل والكتابة والتصوير والإخراج والمونتاج، الذين أصبحوا جزءًا من عالم الدراما بفضل هذا العمل. ولأول مرة في تاريخ برامج اكتشاف المواهب، يتم إنتاج مسلسل درامي كامل من بطولة المواهب الفائزة بمسابقة البرنامج".

 

كما أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها نجحت في هذا التحدي من خلال برنامج «كاستنج» ومسلسل «ساعته وتاريخه»، لتثبت التجربة أن بحر المواهب المصرية لا ينضب وأن هوليوود الشرق قادرة على اكتشاف مواهب جديدة في مختلف المجالات يومًا بعد يوم.

 

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن أن الموسم الثاني من مسلسل «ساعته وتاريخه» سيعرض بداية من السبت 1 فبراير، يوميًا على قناة dmc ومنصة Watch It.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

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