دياموند أبو عبود تكشف هشاشة العلاقات في مسلسل "سراب"

تقدم دياموند أبو عبود في مسلسل سراب شخصية ريما، المرأة التي تعاني من علاقة زوجية متوترة وصراعات داخلية تكاد تمزقها.

تبدأ ريما بمحاولة فرض نفسها على حياة ملك (يسرا اللوزي)، زوجة صديق زوجها، حيث تبدو نصائحها في البداية كتصرف ودود، لكن سرعان ما يتضح أن الغيرة هي المحرك الأساسي لها، لتكشف بذلك هشاشة علاقتها الزوجية.



لاحقًا، تزيد ريما التوتر في علاقتها بزوجها نور (أحمد مجدي) بادعاء أن صديقه طارق (خالد النبوي) حاول التحرش بها، ما يفتح باب الشك بين الصديقين ويزيد التوتر القائم بالفعل في زواجها.



لكن أكثر لحظاتها صدمة تأتي عندما يتعرض نور لحادث، فتختار السفر لعملها بدلًا من الوقوف بجانبه.

تفاصيل الشخصية:

في مواجهة صريحة بينهما، تفصح ريما عن قناعتها بأن ما تفعله هو مجرد انعكاس لتجاهله المتواصل لعلاقتهما، لتكشف أن زواجهما قد وصل إلى نقطة اللاعودة، حيث لم يعد أحدهما يحاول إصلاح ما فسد.

وعندما يظهر طرد غامض يصل إلى المنزل، تحرص ريما على إخفائه عن زوجها، لتضع المشاهد أمام تساؤلات جديدة: هل تخفي ريما سرًا أكبر مما بدا في البداية؟ شخصية ريما، بكل صراعاتها وأسرارها، تفتح الباب لاستكشاف أعماق العلاقات الزوجية عندما تفقد الحوار والثقة، لتبقينا في حالة ترقب لما سيحدث مستقبلًا.





تفاصيل مسلسل سراب:

مسلسل "سراب" يُعرض على منصة TOD، وتدور أحداثه حول اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في ظروف غامضة، حيث يسعى والداه جاهدين لكشف ملابسات الحادثة. ولكن عند عودة الطفل سالمًا، يظل الغموض مخيمًا على القصة، ومع استمرار التحقيقات في واقعة الاختفاء، تنكشف سلسلة من الحقائق والعلاقات المتشابكة التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.