لينا شاماميان تكشف تفاصيل ألبومها الجديد "نيل"

أعلنت المطربة لينا شاماميان عن ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "نيل"، مشيرة إلى أن تأثير مصر كان كبير عليها.

تصريحات لينا شماميان:

وأوضحت لينا شاماميان خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أن الألبوم مستوحى من تجربتها الشخصية وتأثير مصر عليها منذ أن بدأت زياراتها للبلاد في عام 2020.

وقالت شاماميان: "أغلب أغاني الألبوم أنا اللي كتباهم، وكلها بتحكي عن حكايتي لما جيت مصر، والألبوم فيه أغاني متنوعة بتتناول موضوعات مختلفة زي العوض والفرصة التانية".

من هي لينا شماميان:

هي مطربة وكاتبة وملحنة سورية، من مواليد يونيو عام 1980،ولدت لينا لعائلة سورية، الأب من أصول أرمنيّة والأم من مدينة ماردين الواقعة في تركيا، ولدت لينا في مدينة دمشق وتلقت فيها تعليمها الإبتدائيّ والمتوسط والثانوي.

قدمت أول أغنية بسن الخامسة من عمرها عندما طلبت منها مديرة الحضانة الغناء على مسرح المدرسة، وبدأ شغفها بالموسيقى يزداد بعد ذلك، جدَت لينا الدعم الفني والمعنوي من أسرتها المحيطة، فشاركت في البداية بالغناءِ في الكنائس السورية الأرمنية والمسيحية عامة، تأثرت لينا بالأسلوب الكلاسيكي وموسيقى الجاز والموسيقى الشرقية والأرمنية لينعكس كخلاصة خاصة في طابعها الغنائي.