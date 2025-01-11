لينا شاماميان: الوقفة على المسرح حلم اتحقق ونعمة كبيرة

الفجر الفني
لينا
لينا

 


قالت المطربة السورية لينا شاماميان، إنها مازالت تشعر بالسعادة مع كل حفلة تقوم بإحيائها، كما أن وقوفها على مسرح قرطاج في تونس، والمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، لهما شعور مختلف نظرًا لأهميتهما التاريخية.

 

تصريحات لينا شماميان: 

 

 

وأضافت لينا شاماميان، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن وقوفها على خشبة المسرح كان حلمًا وأصبح حقيقة، قائلة: «كتير بحب إن في أشياء جديدة بعملها وبتعلمها، ولسة أحلام الطفولة بتتحقق واحدة ورا واحدة».

 

 

وأكدت لينا شاماميان، على أن مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة، مختلف عن غيره من المهرجانات الموسيقية في الوطن العربي، قائلة: مهرجان الموسيقى العربية هو مختلف من شخص مستمع عن شخص أكاديمي، لأن له بُعد آخر في تأسيس وتغيير أشياء، وهذا المهرجان ممكن نتفق أو نختلف مع قرارات بشأنه في الماضي، ولكن مهرجان الموسيقى العربية يعتبر أهم مهرجان وأهم مؤتمرات خاصة بالموسيقى العربية، وله مكانة كبيرة جدًا"

 

 

لينا شماميان: اتعرف على ثقافة البلدان التى أغنى بها 

 

وأشارت لينا شاماميان، إلى أنها تتعرف على ثقافة البلدان التي تغني بها، من خلال تفاعل الجمهور، قائلة: «جمهور تونس هو الأكثر حرية في التعبير بالحفلات اللايف في بلدهم، بالإضافة إلى الجمهور السوري، ما عندهم حاجز للخجل، وفي مصر الناس بتخجل تعبر، إذا بتفرح بتفرح بهدوء بتكلم عن جمهور المسرح
 

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