بين صور وفيديوهات.. حياة الفنان الراحل أحمد عدوية

الفجر الفني
أحمد عدوية
أحمد عدوية

طرح النجم محمد عدوية فيديو مجمع لأغانى والده الراحل نجم الاغنية الشعبية أحمد عدوية.

فيديو مجمع لأغانى أحمد عدوية

وشمل الفيديو مقتطعات من أغانيه الذى اشتهر بها في مسيرته الغنائية الناجحة، بإعتباره واحد من أساطير الغناء في مصر والوطن العربي.

يذكر أن أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية رحل عن عالمنا الأحد 29 ديسمبر 2024، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، أحمد عدوية هو أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب البسيط القريب من القلب.

واستطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، وقدم أغنيات خالدة مثل "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح امبو" وغيرها الكثير، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي، أحمد عدوية لم يكن مجرد مطرب، بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

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