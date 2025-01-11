كيف وصل أحمد سعد للقمة بعد تعب سنوات.. تجربة أحمد سعد في ألبومه الجديد (فيديو)

مفاجأة أحمد سعد.. تجربة حياته في ألبومه الجديد «حبيبنا»

الفجر الفني
احمد سعد
احمد سعد

شوق النجم أحمد سعد جمهوره لألبومه الغنائي الجديد والمنتظر والمقرر إطلاقه عبر جميع منصات الموسيقى بدءًا من 15 يناير الجاري تحت عنوان «حبيبنا».

وبشكل مبتكر، نشر أحمد سعد فيديو دعائي طويل عبر جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ من منطقة القاهرة التراثية بمشاهد رائعة وتحدث فيه عن تحقيق حلمه قائلا،"حاجة جميل أوي يكون عندك حلم والأجمل من كده أنك تحققه، طول عمر أحلامي ملهاش سقف، وأنا صغير كنت بحب المزيكا أوي كنت بشوف كل حاجة ألحان حتى الكلام كنت بشوفه لحن كان أخواتي بيستغربوا، وأنا صغير إزاي طفل يحفظ الحاجات التقيلة دي كنت بسمع مشايخ وأم كلثوم وعبد الوهاب وكنت بسأل نفسي هتغني أيه فيه كنت بسمع كل أنواع الموسيقى كنت بدور على شكل الناس تشوفني فيه واتصدمت أول صدمة عرفت إن الطريق مش سهل، كنت محتاج الناس تحبني وفضلت اسعى واسعى وأعمل أشكال جديدة في المزيكا قعدت 15 سنة بعمل اللي بحبه واللي الناس بتحبه أشوف زمايلي بتعمل أيه علشان أشوف اللي الناس بتحبه.

وتابع أحمد سعد، "وصلت إن أعمل اللي الناس بتحبه بالطريقة اللي بحبها وجه النجاح اللي مجاش بين يوم وليلة الناس بقت تحبني وتحب أغانيا وبقيت ببقى طاير في السما وأنا طاير على المسرح.. الناس بتغني ورايا وبتقول أيه اليوم الحلو ده ووسع وسع وعرفت إن المسئولية ابتدت أنا محتاج أعمل اللي بناس بتحبه واللي أنا بحبه وأنا مصدق مصدق إن اللي بتحبه من قلبك الناس هتبحبه معاك وهي دي تجربتي المرادي هعمل اللي بحبه وهاخد الناس وهطير في السما باللي أنا بحبه الأيام الجاية هتعرفوا أيه هي التجربة.


وكان النجم أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.


https://www.facebook.com/share/v/18SD8bLCqC/

أحدث أعمال أحمد سعد أحمد سعد يتصدر تريند أحمد سعد كيف وصل أحمد سعد للقمة بعد تعب سنوات تجربة أحمد سعد في ألبومه الجديد فيديو مفاجأة أحمد سعد تجربة حياته في ألبومه الجديد حبيبنا

مواد متعلقة

أحمد سعد يمازح ويل سميث ونجله: كبر وبقى عريس

أحمد حلمي يهنئ محمد سعد على "الدشاش": "لوك جامد وفيلم حديد"

أحمد حلمي لـ محمد سعد: 'أخويا وحبيبي و"الدشاش" هيكسر الدنيا عودة قوية'

أحمد سعد يتألق في حفله بالكويت بقميص فاخر بقيمة 214 ألف جنيه مصري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تخفيض السرعات على طرق الإسكندرية.. قرارات جديدة لضمان سلامة المواطنين

كورة لايف الآن; بث مباشر الأهلي×استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا دون تقطيع وجودةHD

عمرو أديب للإدارة السورية الجديدة: "هل تبيع مصر علشان الملثمين؟"

فيسبوك الآن بث مباشر الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا حصريآ

عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد الهاتريك وفوز الأهلي أمام ستاد أبيدجان

جدل على الهواء بين لميس الحديدي ونائب وزير التعليم بسبب مادة التاريخ في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم يكشف عن فلسفة نظام "البكالوريا" المقترح

الآن بث مباشر: الأهلي ضد استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا جودة HD