بسبب صورة.. مي عز الدين تتصدر التريند

تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشرت صوره لها مع صناع مسلسل الحب كله الذي تشارك فيه مع الفنان آسر ياسين.

سبب تصدر مي عز الدين التريند

تداول رواد السوشيال ميديا صوره للفنانة مي عز الدين مع صناع مسلسل الحب كله، والذي يعد هذا أول ظهور لها بعد رحيل والدتها، ويعد هذا بمثابة رسالة طمأنة من مي عز الدين لجمهورها الذي يتلهف معرفة أخبارها

أول ظهور لـ مي عز الدين

وظهرت مي عز الدين بجانب آسر ياسين ودياب ومحمد سرى مدير المشروعات فى "ميديا هاب – سعدى جوهر"، والمخرج تامر محسن.

الجمهور يتلهف علي أخبار مي عز الدين

ويتلهف الجمهور لمعرفة أخبار مي عزالدين ويرد الاطمئنان عليه بأنها بخير، ظهرت مي عز الدين مرتدية "كاب" ويبدو عليها أنها لا تزال في حالة التأثر بوفاة والدتها، ما دفع العديد من الجمهور على صفحات السوشيال ميديا يتمنى لها أن تمر تلك المرحلة على خير.

أحدث أعمال مي عز الدين

ومن ناحية اخري، بدات مي عز الدين تصوير مسلسلها الجديد الحب كله مع الفنان آسر ياسين والمخرج تامر محسن، من إنتاج شركة ميديا هب "سعدي جوهر، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني 2025.

اخر اعمال مي عز الدين

وكان آخر اعمال النجمة مى عز الدين هو مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.