يشارك الفنان سامي الشيخ في بطولة مسلسل صفحة بيضا بجانب الفنانة حنان مطاوع، والذي من المقرر عرضه قريبا علي قناة اون.

سامى الشيخ ينشر البوستر الرسمى لـ شخصيته من مسلسل صفحة بيضا

وشارك سامي الشيخ بوستر لـ شخصيته من مسلسل "صفحة بيضا"، عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام، وعلق: "صفحة بيضا قريبًا على ONtv & Watchit".

تفاصيل شخصية سامى الشيخ في مسلسل صفحة بيضا

ويقدم سامى الشيخ خلال أحداث مسلسل "صفحة بيضا" شخصية ضابط مباحث يدعى إياد يحقق فى جريمة قتل

قصة مسلسل صفحة بيضا

وتدور أحداث مسلسل صفحة بيضا في إطار درامي اجتماعي مشوق حول دكتورة جامعية تتهم ظلما في قضية قتل وتتوالى معها المواقف والأزمات.

ابطال مسلسل صفحة بيضا

وجاء مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

اخر اعمال سامي الشيخ

وكان اخر اعمال سامي الشيخ هو مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل الحشاشين

وتدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.