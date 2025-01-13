كشف النجم أحمد سعد عن البوستر الدعائي لألبومه الغنائي الجديد “حبيبنا”، المقرر إطلاقه على جميع منصات الموسيقى يوم 15 يناير الجاري، ولفت سعد الأنظار بإطلالة جديدة، حيث ظهر بلوك مختلف للمرة الأولى مرتديًا قميصًا مميزًا وشاربًا، في تغيير يعكس روح التجديد التي يحملها الألبوم.

أحمد سعد يروج لألبومه الجديد “حبيبنا” بإطلالة مميزة وتجربة موسيقية مختلفة

يقدم أحمد سعد في ألبومه الجديد تجربة موسيقية مستوحاة من خبراته المتراكمة وتجاربه الفنية على مدار السنوات الماضية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين رغبة الجمهور فيما يحب سماعه منه وما يطمح هو لتقديمه بأسلوب جديد ومختلف.



وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نشر سعد مقطع فيديو دعائي طويل، صُور في أجواء القاهرة التراثية، تحدث فيه عن مسيرته الموسيقية ومحطات الصعود والهبوط التي مر بها حتى وصل إلى تحقيق حلمه، كما ان الفيديو حظي بتفاعل كبير وحقق انتشارًا واسعًا بين المتابعين.



يُذكر أن أحمد سعد حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بأغنية “سبب فرحتي” التي جمعته بالنجمة أصالة، والتي أصبحت واحدة من أكثر الأغاني رواجًا في الشرق الأوسط لعام 2024 على يوتيوب.

الجمهور الآن ينتظر بشغف إطلاق ألبوم “حبيبنا”، الذي يتوقع أن يحمل بصمة جديدة ومميزة في مسيرة أحمد سعد الفنية.

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد، أغنية "بنت ناس"، الذي حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها ونالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها.



تفاصيل عن أغنية "بنت ناس"



أغنية "بنت ناس" من كلمات مصطفى حدوته، الحان وليد العطار، توزيع إيهاب كلوبيكس، ولقد تفاعل الجمهور مع الأغنية فور طرحها ولاقت إعجابهم بشدة.

كلمات أغنية "بنت ناس"



تضحكلي الدنيا في ضحكتها

و يسرقني الوقت في قعدتها

دي بتاخد العقل بحلاوتها

انا مقابلتش اجمل منها



تتدلع تختارعلي ذوقها

و بسيبها علي راحتها بشوقها

عيني بتحسدها علي هدوئها

انا مببطلش كلام عنها

دي بنت ناس

و تختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس علي مرايتها

دي بنت ناس

بجمالها يشهد كل الناس

و عيون جميلة مليانه احساس

مبشوفش حد في رقتها

بيروقلي الجو بروقانها

اسمي بيحلو علي لسانها

ولا حتي اربعه يملو مكانها

لا هي وبس مفيش غيرها

بتمزج لما اسمع صوتها

بتمزج أو ي لما ابسطها

و موافق علي كل شروطها

مش شايف في الدنيا دي غيرها

دي بنت ناس

و تختلف عن كل الناس

ولو كان للقمر انعكاس

هينعكس علي مرايتها

دي بنت ناس

بجملها يشهد كل الناس

وعيون جميلة مليانه احساس

مبشوفش حد في رقتها