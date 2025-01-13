راغب علامة يحتفل بنجاح الموسم الثاني من “إكس فاكتور” ويستعدّ لمفاجآت غنائية جديدة

راغب علامة يحتفل بنجاح الموسم الثاني من “إكس فاكتور” ويستعد لمفاجآت غنائية جديدة

الفجر الفني
راغب علامة
راغب علامة

 

 

أعرب السوبر ستار راغب علامة عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حقّقه الموسم الثاني من برنامج “إكس فاكتور” على شاشة تلفزيون دبي، مهنئًا المشترك السوري عبد الرحيم الحلبي بفوزه بلقب البرنامج. وأشاد علامة بالفائز واصفًا إيّاه بأنّه صاحب صوت جميل استطاع أن يحقّق تطورًا لافتًا مع تقدّم حلقات البرنامج، مؤكّدًا أن عبد الرحيم استحقّ اللقب بجدارة.

 

وفي تصريحاته، أثنى علامة على الأصوات الخمسة التي وصلت إلى النهائيات، واصفًا إياها بأنّها في غاية الروعة، لكنّه أشار إلى أنّ تصويت الجمهور كان العامل الحاسم الذي رجّح كفّة الحلبي للفوز.

راغب علامة يحتفل بنجاح الموسم الثاني من “إكس فاكتور” ويستعدّ لمفاجآت غنائية جديدة

كما أشاد السوبر ستار بالأجواء المميزة التي سادت كواليس البرنامج، حيث وصف زميله في لجنة التحكيم، الفنّان الإماراتي فايز السعيد، بأنه “أخ وصديق عزيز جدًا”، وأعرب عن إعجابه الكبير بأداء الفنّانة رحمة رياض التي وصفها بأنها “أثبتت جدارتها وملأت مكانها في اللجنة بامتياز”.

الفنان راغب علامة

وفي سياق آخر، يعيش علامة فترة حافلة بالتحضيرات لأعماله الغنائيّة الجديدة، حيث يقضي ساعات طويلة يوميًا في الأستوديو للإشراف على تسجيل الأغاني التي يُنتظر أن تشكّل مفاجأة لجمهوره. 

 

وعلى الرغم من أن أغنية جديدة كانت مقررة للإصدار قبل شهر رمضان المبارك، فإن علامة يفكر حاليًا في تأجيل الإصدارات إلى ما بعد انتهاء الشهر الكريم، لضمان تقديم أعمال تحمل نفحة جديدة ومميزة.

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