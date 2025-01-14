"في تحية مؤثرة: بيتر ميمي يهدي 'مملكة الحرير' إلى روح المنتج الراحل فتحي إسماعيل"

في لفتة عاطفية وجياشة، قام المخرج بيتر ميمي بإهداء مسلسل "مملكة الحرير" إلى روح المنتج الراحل فتحي إسماعيل، الذي فارق الحياة قبل أن يرى ثمرات جهده في هذا العمل الضخم. ولم يكن الإهداء مجرد كلمات، بل حمل في طياته مشاعر مليئة بالامتنان والتقدير لشخص كان له دور كبير في مشروع "مملكة الحرير"، الذي يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الفترة المقبلة.

ونشر بيتر ميمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة من كواليس المسلسل، وعلق قائلًا: "إهداء إلى روح أخويا وصديقي فتحي إسماعيل اللي كان متحمس جدًا للمشروع ده، إن شاء الله عمل ضخم ومختلف الكلمات كانت تحمل في داخلها شعورًا عميقًا بالفقد، إلا أن المخرج اختار أن يتذكر الراحل عبر هذا العمل الذي سيتحمل فيه بصمة فتحي إسماعيل بشكل واضح.

مسلسل "مملكة الحرير" يضم كوكبة من نجوم الفن المصري، منهم كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، سارة التونسي، وغيرهم من الوجوه اللامعة، ليشكلوا معًا فريق عمل يعد بالكثير من المفاجآت والإبداع. ويمثل العمل خطوة جديدة في مسيرة بيتر ميمي، الذي اشتهر بأعماله المتنوعة والتي تتميز بالإخراج المتميز والأفكار الطموحة.

ومن الجدير بالذكر أن كريم محمود عبد العزيز، أحد أبطال المسلسل، يواصل النجاح في السينما أيضًا. حيث يعرض له في دور العرض فيلمه الجديد "الهنا اللى أنا فيه"، الذي يشارك في بطولته مع دينا الشربيني وياسمين رئيس، ويجسد فيه شخصية دكتور أحمد، الذي يقدم نصائح عن بناء الشخصية والسعادة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يعاني من أزمة في حياته الشخصية.

يأتي هذا الإهداء ليؤكد العلاقة الطيبة والاحترافية التي كانت تجمع بين المخرج بيتر ميمي والمنتج الراحل، وهو تذكير جميل بأن الفن لا يعترف بالفواصل الزمنية، بل يمتد عبر الأعمال التي تظل حاضرة في الذكريات والقلوب.