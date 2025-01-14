لهذا السبب.. عبير صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الفجر الفني
عبير صبري
عبير صبري

اشعلت الفنانة عبير صبري مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها بتطبيق Instagram.

عبير صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي 

وظهرت عبير صبري بفستان لامع طويل بلا أكمام، من خامة السكوين الأسود وبه أجزاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها.

أحدث أعمال عبير صبري 

ومن ناحية اخري، تواصل عبير صبري التحضير لمسلسل جديد بعنوان "زمالك بولاق"، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وايضا فيلم "اتنين × واحد"، الذي بدأ تصويره بعد شهر رمضان المبارك، من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم.

آخر أعمال عبير صبري 

وكان آخر أعمال عبير صبري كان فيلم "ليلة العيد"، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز والعمل تناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري وشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ.

كما شاركت في مسلسل «حدوتة منسية»، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية سعاد، والتي تواجه تحديات كبيرة مع أبنائها والصراع على الإرث، إلى جانب عدة قضايا متشابكة عن الأسرة المصرية وعلاقة الأم مع أبنائها، مع مطاردة سر من ماضيها يهدد حياتها، المسلسل بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين.

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