في هذا الموعد.. محمد فؤاد يحيي حفلًا غنائيًا في كندا

الفجر الفني
محمد فؤاد
محمد فؤاد

يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، بمدينة فانكوفر في دولة كندا، يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أبرز اغانيه القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور.

 

محمد فؤاد 

آخر أعمال محمد فؤاد

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فؤاد كانت أغنية "من أول يوم"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان كريم عبدالوهاب، ولقد لاقت رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي عند طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.


كلمات أغنية "من أول يوم" لمحمد فؤاد

 

من أول يوم جيت الدنيا
وأنا عيني عليك ثانية بثانية
أنا جنبك دايمًا أنا سندك
هافضل سندك ضهر بيحميك
ولما كبرت شويه شويه
أنا كنت بشيلك في عينيا
ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني
أو تندهلي وأنا مستنيك
من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك
من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك
من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك
من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك
من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك

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