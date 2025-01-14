سماح أبو بكر عزت تكشف عن تفاصيل مبادرة “قرية كريمة للطفل"

الفجر الفني
سماح أبو بكر عزت
سماح أبو بكر عزت

أكدت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة مؤسسة حياة كريمة ورئيس لجنة التحكيم، أنه تم إطلاق مبادرة “قرية كريمة للطفل” بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن المبادرة تهدف إلى خلق بيئة آمنة وصحية لدعم الأطفال، مؤكدة: “مستقبل الدولة هو الطفل”.

أشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير، إلى أن المبادرة تركز على عدة ملفات رئيسية، منها التصدي للزواج المبكر للفتيات وزواج الأقارب، بالإضافة إلى تحسين الملف الصحي للأطفال عبر الفحوصات الشاملة لضمان سلامتهم.


كما أكدت أهمية الملف الثقافي، مشيرة إلى خطط لإنشاء مكتبات للأطفال، مضيفة: “الإنسان القارئ لا يُهزم ولا يتأثر بأفكار خارجية”.

وشددت على ضرورة توعية الأطفال بمخاطر التحرش، والحد من استهلاكهم للسوشيال ميديا وبرامج الأطفال التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد، لضمان تربيتهم بطريقة سليمة ومستدامة.

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