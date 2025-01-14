استعدادات العرض الخاص لفيلم " 6 أيام"

الفجر الفني
٦ أيام
٦ أيام

تقيم الشركة المنتجة اليوم العرض الخاص لفيلم 6 أيام بحضور أبطاله بأحد السينما بمنطقة السادس من أكتوبر.

قصة 

 

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

 

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"
 


والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

6 أيام سينما آيه سماحة احمد مالك

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