حسين الجسمي يُلهب مشاعر أكثر من 100 ألف متفرج في حفل أسطوري بدبي

في حدث تاريخي شهدته القرية العالمية بدبي، أبدع وتألق الفنان الإماراتي "الجبل" حسين الجسمي في تقديم واحدة من أنجح وأضخم حفلاته الغنائية، حيث تجاوز عدد الحضور 100 ألف متفرج، في تظاهرة فنية غير مسبوقة احتفت بالطرب والإبداع تفاعل فيها الجمهور الحاضر بشكل غير مسبوق، ودون توقف على مدار ساعتين من الزمن.



الجسمي، المعروف بقدرته على ملامسة قلوب جمهوره، عبر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذه الليلة الاستثنائية قائلًا: “أكثر من 100 ألف قلب اجتمعوا في دبي ليصنعوا معي ليلة من العمر"، وأضاف في حديثه موجه حديثه للجمهور الكبير قائلًا: "جمهوري الغالي، أنتم دائمًا مصدر الفخر والنجاح، #حسين_الجسمي_في_دبي”.



وقد انعكست كلماته بوضوح على أجواء الحفل، حيث قدم باقة مختارة من أبرز أغنياته الإماراتية والخليجية والعربية، التي ما دام لاقت استحسان محبيه من الجمهور، الذي تنوّعت أعمارهم بين الأطفال والشباب وكبار السن، حيث غنّى معه بصوت واحد، محولًا الحفل إلى مهرجان جماعي استثنائي من المشاعر والفرح.



لم يقتصر الإبداع على صوت الجسمي، بل امتد إلى الأداء الرائع للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور سعيد كمال، الذي أبدع في تقديم خلفية موسيقية متقنة ومتناغمة، زادت من جمالية الأغنيات وأعطت الحفل طابعًا استثنائيًا.



الحفل، الذي جاء بتنظيم مميز من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يعكس عمق العلاقة بين حسين الجسمي وجمهوره، الذين حضروا من كل مكان ليكونوا جزءًا من هذا الحدث الفني الكبير.

إنها ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة كل من حضر، مؤكدةً مرة أخرى أن حسين الجسمي هو واحد من أعظم رموز الفن العربي.