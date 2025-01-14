مينا مسعود يروج لفيلمه «Wish You Were Here»

روج النجم العالمي المصري الكندي مينا مسعود، لعرض فيلمه الجديد «Wish You Were Here»، في دور العرض الأمريكية والعالمية يوم 17 يناير الجاري، والذي انتهى من تصويره مؤخرًا.

ونشر مينا مسعود عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “فيس بوك”، حيث نشر صورًا له مع المخرجة والممثلة الأمريكية جوليا ستايلز، ومع خطيبته الممثلة الهندية إميلي شاه، وقد ظهروا وهم يستمتعون بمشاهدة إحدى مباريات كرة السلة الأمريكية.

الفيلم مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة رينيه كارلينو، والتي توصف بأنها قصة حب فرصة ثانية تدور أحداثها حول امرأة شابة تجتمع مجددًا مع فنان حنون بعد علاقتهما السحرية لليلة واحدة، امرأة تبحث عن شرارة تجد ليلة عاصفة من الرومانسية مع رجل لتكتشف أنه مصاب بمرض عضال ويلتزم بمساعدته على قضاء أيامه الأخيرة في عيش الحياة على أكمل وجه.

فيلم «Wish You Were Here» من بطولة ومينا مسعود، إيزابيل فورمان، وجيمي فايلز، وغابي كونو عبدي، وجنيفر جراي، وكيلسي جرامر.