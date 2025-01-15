أحمد سعد يُطلق ألبومه الجديد "حبيبنا" مع نخبة من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي

كشف النجم أحمد سعد، في مفاجأة سارة لجمهوره، عن تفاصيل ألبومه الجديد "حبيبنا"، الذي سيُطرح رسميًا غدًا الأربعاء 15 يناير 2025. الألبوم الذي يحمل اسم الأغنية الرئيسية "حبيبنا"، يضم 9 أغنيات متنوعة، وهي بمثابة تعاون موسيقي مميز بين أحمد سعد وعدد من أفضل الشعراء، الملحنين والموزعين في الوطن العربي.

ألبوم "حبيبنا": مزيج من الإبداع الموسيقي

يعد ألبوم "حبيبنا" خطوة فنية جديدة في مسيرة أحمد سعد، الذي ما دام اعتاد على تقديم أعمال مميزة تجمع بين الكلمات الرقيقة والألحان التي تلامس القلب.

بدأ الألبوم بأغنية "حبيبنا"، التي تعتبر عنوان العمل، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتتميز هذه الأغنية بطابعها الرومانسي المميز، والذي من المتوقع أن يحقق صدى واسع بين جمهور أحمد سعد.

من بين الأغاني التي يضمها الألبوم، نجد "عايز سلامتك"، التي كتبها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها نادر حمدي. تتسم الأغنية بمزيج من الكلمات العذبة واللحن الجذاب، وهو ما يجعلها أحد أبرز أعمال الألبوم. كما يتعاون أحمد سعد في "لو تيجي" مع الشاعر أدهم معتز، والملحن تامر علي، والموزع نادر حمدي، وهي أغنية تحمل نغمة شبابية عصرية.

تنوع موسيقي وأفكار مبتكرة

ويستمر تنوع الألبوم ليشمل أغنيتي "بسيط" و"سودا سود"، حيث كتب الأولى نادر عبد الله، ولحنها أحمد إبراهيم، فيما كتبت الثانية من قبل منة القيعي، ولحنها إيهاب عبد الواحد. كما يتواجد في الألبوم أغنية "تيجي نحارب"، التي تحمل توقيع منة القيعي أيضًا، مع ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم.

ولا يخلو الألبوم من الأعمال المميزة التي تركز على التجربة الذاتية، مثل أغنية "عمري اللي فات"، التي كتبها محمد الشافعي، ولحنها محمد إبراهيم، لتقدم وجهًا آخر من التفاعل العاطفي في كلماتها وألحانها.

أغاني تلامس القلب وتفتح الأفق أمام التنوع الموسيقي

وفي تكامل رائع بين الكلمات والأنغام، يقدم أحمد سعد أيضًا أغنيتين من كلمات تامر حسين، وهما "أنا مشيت" و"مفتقدني"، مما يعزز من حضور هذا الثنائي الذي حقق نجاحات سابقة معًا. هذه الأغاني تعكس حالة من الشجن والحنين، وتتميز بكلمات شعرية غاية في الرقة والموسيقى المتجددة.

التعاون مع أفضل صناع الموسيقى في الوطن العربي

ويعود الفضل في التنوع الموسيقي الذي يقدمه الألبوم إلى التعاون المثمر بين أحمد سعد وعدد من كبار المبدعين في مجال الموسيقى.

فقد شارك في كتابة الأغاني كل من تامر حسين، أدهم معتز، منة القيعي، محمد الشافعي، بينما تولى التلحين كل من مدين، عزيز الشافعي، تامر علي، إيهاب عبد الواحد، وتوزيع العمل موسيقيًا عدد من كبار الموزعين مثل أحمد إبراهيم، نادر حمدي، ومحمد إبراهيم.

"حبيبنا" خطوة جديدة نحو النجاح الفني

يأتي ألبوم "حبيبنا" في وقت حساس، حيث يشهد الفن المصري والعربي تطورات موسيقية كبيرة.

لكن يبدو أن أحمد سعد قد اختار أن يكون جزءًا من هذه التطورات، وأن يقدم لنجاحه مزيدًا من التنوع والتجديد. الألبوم يعد بمثابة نقلة جديدة له، حيث يجمع بين الأغاني الرومانسية، الشبابية، والعاطفية في عمل فني واحد.

إطلاق الألبوم وموعد الاستماع

من المتوقع أن يكون ألبوم "حبيبنا" أحد أكثر الأعمال الفنية استماعًا في الأشهر المقبلة، خاصةً مع الحملة الترويجية التي تسبقه والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا من جمهور أحمد سعد.

الألبوم سيكون متاحًا للجمهور بداية من يوم الأربعاء 15 يناير، عبر منصات الاستماع الرقمية، وعلى محطات الإذاعة، بالإضافة إلى موقع أحمد سعد الرسمي.

مع هذا الألبوم، يواصل أحمد سعد رحلته الفنية الناجحة، مؤكدًا على مكانته كمؤلف ومنفذ موسيقي يستحق أن يكون في صدارة المشهد الفني.