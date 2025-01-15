بهذه الطريقة.. درة تحتفل بعيد ميلادها الـ 45

تخطف الفنانة درة دائما قلوب جمهورها بإطلالتها الجذابة حيث إنه ا تعد إيقونه من الجمال والموضة، ولذلك أطلت علي جمهورها بإطلالة كلاسكية مرتدية فستان من اللون البينك احتفلا بعيد ميلادها.

درة تحتفل بعيد ميلادها الـ 45

واحتفلت درة بعيد ميلادها الـ 45 بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وعلقت: «شكرًا لكم جميعًا على أمنياتكم بعيد ميلادكم المليئة بالحب، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي، شكرا من كل قلبي على معايداتكم وأتمنى لكم المليئة بالحب».

أحدث أعمال درة

ومن ناحية اخري، تنافس الفنانة درة ضمن منافسات موسم دراما المقبل 2025 بمسلسل بعنوان مشتهى من تأليف وإخراج باهر رشاد، وتتجه درة إلى الدراما الصعيدية في مسلسل مشتهى، وتقوم درة حاليا بتحضيرات المسلسل استعدادا لبدء تصوير مشاهدها الأولى فيه، للحاق بالعرض الرمضاني الأول.

وأعلنت درة مؤخرا الانتهاء من أحدث أعمالها مسلسل "إثبات نسب" من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.

كما انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارقالنهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

آخر أعمال درة

وكان اخر اعمال درة هو فيلم «وين صرنا»، الذي شاركت من خلاله ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

https://www.instagram.com/p/DE2GBRBCS0h/?img_index=6&igsh=OG1jcm5jbjZkajY2