تنافس الفنانة درة ضمن منافسات موسم دراما المقبل 2025 بمسلسل بعنوان مشتهى من تأليف وإخراج باهر رشاد، وسبق واعتذرت الفنانة زينة عن العمل.

درة تشارك في السباق الرمضاني بـ مسلسل مشتهى

وتتجه درة إلى الدراما الصعيدية في مسلسل مشتهى، وتقوم درة حاليا بتحضيرات المسلسل استعدادا لبدء تصوير مشاهدها الأولى فيه، للحاق بالعرض الرمضاني الأول.

أحدث أعمال درة

ومن ناحية اخري، تنتظر درة تحديد الموعد النهائي لعرض مسلسل الذنب مع هانى سلامة، والعمل يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، مكون من 10 حلقات، ويشارك به ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والمسلسل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق.

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة فيلم وين صرنا، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي درامي، حول إمرأة تُدعى نادين، من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

كما شاركت في موسم دراما كان في 2023 بمسلسل الأجهر، الذي شاركت في بطولته مع عمرو سعد، ودارت أحداثه في إطار شعبي تشويقي، والعمل من بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، ناهد السباعي، سارة سلامة، محمود قابيل، خالد زكي، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، ونور النبوي، والمسلسل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.