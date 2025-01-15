مدين يبدع بألحانه وأحمد سعد يتألق في أغنية "حبيبنا"

الفجر الفني
بوابة الفجر

أطلق الملحن المتميز مدين، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "حبيبنا"، بصوت النجم أحمد سعد، ضمن ألبوم سعد الجديد الذي يحمل نفس الاسم.


وطرح مدين، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية "حبيبنا"، وعلق على المنشور، قائلًا:"جديد أحمد سعد اغنيه حبيبنا من ألبوم حبيبنا، الحان: مدين، كلمات: تامر حسين، الحاني: مدين  توزيع: أحمد ابراهيم، اسمعها كامله دلوقتي علي جميع المنصات".

 

تفاصيل أغنية حبيبنا


جدير بالذكر أن أغنية "حبيبنا" من ألحان مدين، وكلمات  الشاعر  تامر حسين، فيما تولى التوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.

 

"حبيبنا" تقدم مزيجًا متناغمًا من الكلمات المميزة واللحن العذب، الذي يعكس أسلوب مدين الفريد وقدرته على صياغة ألحان تمس القلوب، من جانبه، أبدع أحمد سعد بأداءٍ مميز أضاف للأغنية عمقًا وإحساسًا جعلها حديث الجمهور منذ لحظة طرحها.

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