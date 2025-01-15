بعد نجاح "قلبي دق دقة".. صابرين النجيلي في ضيافة «معكم منى الشاذلي»

الفجر الفني
صابرين النجيلي
صابرين النجيلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم الجمعة، المطربة صابرين النجيلي بصحبة أخواتها، في برنامج «معكم منى الشاذلي»، على قناة «ON».

منى الشاذلي تروج لحلقة صابرين النجيلي

وروجت منى الشاذلي لحقتها مع صابرين النجيلي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة: «الجمعة.. صابرين النجيلي وإخواتها في معكم منى الشاذلي»

موعد عرض حلقة صابرين النجيلي في برنامج مني الشاذلي

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة صابرين النجيلي في برنامج معكم مني الشاذلي مساء يوم الجمعة 17 يناير في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قنوات «ON»، والاعادة يوم السبت في تمام الساعة الـ 12 مساءً بتوقيت مصر.

آخر أعمال الفنانة صابرين النجيلي

وكان اخر اعمال صابرين النجيلي، هي أغنية قلبي دق دقة، وتعد نموذجا لفناني الجيل الجديد الذين يسعون لإحداث تغيير وتجديد في المشهد الغنائي الشعبي، وهي من كلمات وألحان صابرين النجيلي، توزيع يوسف حسين، تسجيل صوت ومكس وماستر ماهر صلاح.

كلمات أغنية قلبي دق دقة لـ صابرين النجيلي

"ًانا قلبي دق دقة لما شوفته وقعت فيه، قولت لقلبي حبه حبه قالي مش خساره فيه، قومت دايسه بقلب جامد أصل انا هموت عليه، كل الناس عندي في كفه وهو الكوكب باللي فيه، يابو قلب بندقيه انا قلبي قلبي فيك قتيل، مشيها سمسميه ده اللي بنا مش قليل، ده انت الحته الطرية عندي مفيش زيك مثيل، يا عسل يا حرف الصنية انا قلبي عليل وانت الطبيب، كولكشن م الشقاوة والرجولة والعسل، اهدوا يا أنصاص خلاص أبو الرجولة اهو وصل، ياختي طويل كده وله هيبة ومالي مركزه، خلصانة الحلو يخصني ما بلاش تركزوا".

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