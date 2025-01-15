محمد سعد يحصد مليون ونصف ضمن إيرادات أمس لـ "الدشاش"

الفجر الفني
بوابة الفجر

أنضم فيلم "الدشاش" للنجم الفنان محمد سعد، ليشارك في منافسة دور العرض السينمائية يوم 1 يناير، وحقق إيرادات بلغت مليون و542 ألف جنيه، تفوقًا على جميع الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم رأس السنة، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى أكثر من 32 مليون جنيه.

 


قصة فيلم الدشاش

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.



أبطال فيلم الدشاش 


ويضم فيلم "الدشاش" بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

ابطال فيلم الدشاش احمد الرافعي العرض السينمائي الفنان محمد سعد باسم سمرة جوزيف فوزي دور العرض السينمائي رشوان توفيق مريم محمود الجندي محمد يوسف محمد جمعه نسرين أمين نسرين طافش

مواد متعلقة

30 مليون.. إجمالي إيرادات فيلم "الدشاش"

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

القصة الكاملة لتصدع جسم خزان مياه بإحدى قرى العياط وتخوف الأهالي

بسبب 110 جنية.. تفاصيل مقتل جزار على يد جارة فى الغربية

آرسنال يهزم توتنهام هوتسبير بثنائية في الدوري الإنجليزي

"بو": أول منصة تواصل اجتماعي عربية تنطلق من القاهرة

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

القبض على المدير المالي لشركة رنين

مصرع شقيقين فى حادث سير دراجة بخارية " توك توك" بقريه الشورانية بسوهاج