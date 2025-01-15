الملحن مدين يشارك في ثلاث أغنيات جديدة مع تامر عاشور وأحمد سعد

الفجر الفني
مدين
مدين

أطلق الملحن الشهير مدين ثلاث أغنيات جديدة بالتعاون مع اثنين من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي.

 

الأغنيتان "جم شرفوا" و"ماشيين"، هما أحدث ما قدمه مدين ضمن ألبوم "ياه" للنجم تامر عاشور، أما الأغنية الثالثة، "حبيبنا"، فهي تعاون جديد مع الفنان أحمد سعد، وتكون الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد والذي يحمل نفس اسم الأغنية "حبيبنا".


الأغنيات الجديدة لمدين تضيف فصلًا جديدًا في مسيرته الحافلة بالنجاحات، وتزيد من شغف الجمهور لما سيقدمه في المستقبل.

 


والجدير بالذكر أن مدين تعاون مع عاشور في عدد كبير من الأغاني وهم" هقدر، ماكملناش، وقت الوداع، كرهيني فيكي، سنين عيشناها، خلصانة الحكاية، حبيبي أنت حبيبي، احنا الدنيا".

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